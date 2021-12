Obra do metrô interdita faixa da BR-324 à Av. ACM

Uma obra na região da alça de acesso da BR-324 à Av. ACM, na Estação Acesso Norte do metrô interditará uma faixa do trecho no próximo fim de semana. A intervenção começa a partir das 23h desta sexta-feira, 6, até 5h de sábado, 7. O serviço será retomado, ainda no sábado, às 14h, e segue até as 5h de segunda, 9.

Segundo a CCR Metrô, empresa que administra o sistema metroviário da capital, o procedimento de interditar a faixa acontecerá sempre no finais de semana, nos mesmos horários, até junho.

