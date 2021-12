Obra do metrô interdita Av. ACM na madrugada de terça

Parte da Av. ACM, sentido Rótula do Abacaxi, próximo à futura Estação Detran do metrô, será interditada na segunda-feira, 20, para a retirada de parte da passarela do local. A intervenção ocorrerá a partir das 23h da segunda e vai até as 5h de terça-feira, 21.

Como alternativa para chegar à Rótula do Abacaxi, BR-324 ou Av. Bonocô, os motoristas deverão seguir pela via marginal da Av. ACM, sentido Shopping Bela Vista. Já os pedestres terão um novo acesso à passarela que estará liberado a partir de segunda.

A CCR Metrô informa ainda que para fazer o transporte da estrutura retirada do local será necessário interditar o tráfego por 30 minutos, obrigando os motoristas a aguardar a liberação da via. No local, haverá intensa sinalização de orientação aos motoristas.

adblock ativo