Obra do metrô é autorizada após polêmica com bambuzal

A obra do metrô na região do aeroporto foi autorizada pela prefeitura. O projeto foi motivo de polêmica entre os governos estadual e municipal, que embargou o serviço alegando irregularidade por não ter licenciamento ambiental da Prefeitura.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) informou nesta quarta, 21, que a obra foi desembargada após a CCR Metrô apresentar um novo projeto.

"Diferentemente do primeiro, o novo projeto atende aos critérios de licenciamento de obras da Prefeitura e à exigência da Sedur de não interferir mais na área do bambuzal, o que ensejou o embargo feito pelo município, em função da retirada da vegetação", disse o órgão municipal por meio de nota.

Na época do embargo, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) argumentou que autorizou a obra no local, que iria retirar 0,19% do bambuzal. O órgão também reclamou de "politização" do serviço.

A obra tem o intuito alargar a ponte para viabilizar a circulação do shuttle, ônibus que fará a integração do metrô com o aeroporto.

