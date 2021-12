Obra do BRT deixa 10 bairros sem água em Salvador nesta quinta; confira lista

Para realizar serviço de remanejamento de rede necessário para a obra do Bus Rapid Transit (BRT), o fornecimento de água será interrompido em 10 bairros da capital baiana, nesta quinta-feira 1º, a partir das 7h.

De acordo com comunicado da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), as áreas afetadas são: Brotas, Itaigara, Candeal, Pituba, Caminho das Árvores, Nordeste de Amaralina, Amaralina, Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho e Vale das Pedrinhas.

A previsão é que o serviço seja concluído às 20h do mesmo dia, quando o abastecimento começará a ser regularizado, de forma gradativa, nas áreas afetadas, com plena normalização em até 24h após o término do serviço.

A interrupção não afetará os imóveis que contam com reserva adequada para satisfazer as necessidades diárias de consumo de seus ocupantes.

