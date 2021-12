Obra do Aeroporto Internacional de Salvador será concluída em outubro

Com 70% das obras concluídas, a reforma do Aeroporto Internacional de Salvador será entregue no mês de outubro, segundo confirmado nesta sexta-feira, 24, pela Vinci Airport, empresa que administra o estabelecimento. As intervenções foram iniciada em abril deste ano.

Ainda de acordo com a Vinci, com as alterações, o aeroporto terá uma nova estrutura comercial, novo píer com seis pontes de embarque, novo sistema de manuseio de bagagem e inspeção de segurança, instalação de nova ferramenta de detecção e combate a incêndio, 11 elevadores, nove escadas rolantes, além de mudanças na pista principal.

