Obra do Aeroporto de Salvador terá investimento de R$ 87 mi

As obras de reforma no Aeroporto Internacional de Salvador vão custar um investimento R$ 87 milhões ao governo. A ordem de serviço para as atividades foi assinada na tarde desta quinta-feira, 10, pelo governador Jaques Wagner, pelo secretário executivo da Aviação Civil, Guilherme Ramalho, e pelo presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Antonio Gustavo do Vale, na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O encontro teve ainda com a presença do prefeito de Salvador ACM Neto. A reforma, que tem previsão de conclusão de 360 dias, irá atingir o Terminal de Passageiros, o edifício-garagem, e prevê a construção da nova torre e adequação do pátio de aeronaves.

A reforma tem como objetivo preparar o aeroporto de Salvador para atender ao aumento do fluxo de visitantes durante a Copa de 2014 e durante os grandes eventos na cidade. No evento, o governador Wagner ressaltou a importância da aviação regional para o desenvolvimento do País.

"Precisamos otimizar a hotelaria, bares, restaurantes, o comércio, e melhorar a infraestrutura do aeroporto, já que somos uma capital que vive basicamente de serviços", disse Wagner.

Interior baiano - Além de Salvador, dois municípios do interior baiano também terão investimentos. No evento, também foram assinados convênios para a construção do aeroporto de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, e reforma do aeroporto da cidade de Barreiras, no oeste.

Em Conquista, serão investidos R$ 60 milhões, dos quais R$ 20 milhões serão liberado na primeira etapa da obra. Já a reforma do aeroporto de Barreiras prevê a ampliação e reforma das pistas de pouso e decolagem, ampliação da pista de táxi, construção de um novo pátio para o estacionamento de aeronaves, vias de acesso interno, serviço contra incêndio e ampliação da cerca. O valor total do projeto é de R$ 49 milhões.

Parte dos recursos é oriunda do governo federal, através do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos (PROFAA), e outra parte do governo do Estado. Após a assinatura do convênio, será lançada a licitação para o início das obras.

adblock ativo