Obra de viaduto no Politeama começa nesta sexta-feira

As intervenções no viaduto São Raimundo, no Politeama, seriam iniciadas nesta sexta-feira, 27. A forte chuva adiou o começo das obras para esta sexta, afirma o secretário de Manutenção do município, Marcílio Bastos.

O gestor explica que esta é uma benfeitoria de caráter preventivo e visa oferecer mais segurança aos pedestres e facilitar as manutenções do equipamento público ao longo dos anos. As placas da calçada do local serão trocadas por argamassa armada, que é o mesmo piso colocado em passarelas.

Ainda de acordo com Marcílio Bastos, o material utilizado será produzido pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal). "Nós estamos trabalhando para oferecer o melhor serviço e material para a cidade. A chuva pode atrapalhar um pouco a execução da obra, mas a confecção dos pisos será feita na própria prefeitura; eles chegarão prontos para instalação", diz o secretário.

Morador do centro da cidade, Gilson Santos, 32, acredita que, caso a intervenção seja concluída com material de qualidade, os pedestres ficarão mais "tranquilos". "Quem passa pelo local sabe que as placas se deslocam tanto que até faz barulho. Às vezes, dá a sensação de que vai cair", comenta.

Para a troca do piso, a Secretária de Manutenção (Seman) terá que fazer a recomposição da parte inferior do viaduto. O projeto também prevê o isolamento da rede elétrica que passa por baixo da estrutura. A rede de drenagem será mantida.

Manutenção

O viaduto possui 300 metros de extensão e já havia passado por manutenções preventivas para a Copa do Mundo, realizada em junho de 2014. O projeto original foi desconsiderado. Isso porque o gestor da Seman defende que as escoras estão defasadas e não oferecem a segurança necessária para os que ali transitam.

Em outros viadutos da cidade, o trabalho da Seman tem sido a recuperação de guarda-corpos - proteção de meia-altura, em forma de gradil ou concreto.

Para Marcílio Bastos, a recomposição desses equipamentos também visa proteger os pedestres. "Muitos desses guarda-corpos foram destruídos com o tempo, seja pelo salitre ou por automóveis que bateram", detalha o secretário.

As obras destinadas ao equipamento estão sendo realizadas nos viadutos do Costa Azul, orla, Canela, Bonocô, Tancredo Neves e no Américo Simas, Comércio.

