Obra de retirada de pedras da calçada da orla é embargada

Com base em reportagem de A TARDE, de 26 de janeiro, a obra de retirada das pedras portuguesas da calçada entre Jaguaribe e Piatã foi embargada pelo Instituto do Patrimõnio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O trecho é tombado desde 1948 e, para que a ação prossiga, é preciso que a prefeitura envie o projeto ao Iphan para ser analisado – como requer o Decreto-lei n25/37.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Serviços Públicos e Prevenção à Violência (Sesp) informou que a questão foi encaminhada à Procuradoria Geral do Município. O secretário Ocimar Torres não explicou por que deu início ao projeto sem submetê-lo ao Iphan.

Já a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom) informou que, em 13 de janeiro, o casarão nº 1 do Largo da Palma foi vistoriado e notificada a “ausência das plantas do projeto, aprovadas pelo Iphan, como requer a legislação de sítios históricos”.

Na segunda-feira, 31, técnicos voltaram para detectar a queixa de que a obra estivesse provocando rachaduras no casarão vizinho, nº 2, mas encontraram a casa fechada. Segundo a assessoria de imprensa, o processo de investigação, de 22 de outubro, foi interrompido por solicitação da própria queixosa, Lurdes Pitágoras.

adblock ativo