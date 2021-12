Obra de requalificação no Cristo da Barra é entregue à população

O monumento do Cristo da Barra foi reinaugurado oficialmente durante uma cerimônia realizada na noite desta sexta-feira, 28. A estátua, que fica na orla de Salvador, passou por requalificações promovidas pela prefeitura.

As mudanças no monumento, que passou por um restauro em sua imagem, com a recomposição de um dedo e do cajado, incluem alvenaria de contenção, piso e iluminação. O local também passou por um projeto de requalificação ambiental.

Além do Cristo, a tirolesa montada no entorno, que deveria ser entregue na última sexta, 21, também foi inaugurada. Com 110 metros de percurso e 15 de altura, o equipamento vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e sábado e domingo, das 9h às 19h.

Até este domingo, 30, segundo a empresa responsável pelo serviço, a tirolesa terá o valor de R$ 15 para quem levar um pacote de leite em pó para doação. O material arrecadado será destinado ao Instituto de Cegos da Bahia (ICB). A obra no local teve investimento e R$ 1,2 milhão.

