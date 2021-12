Obra de requalificação da Rua Miguel Calmon será autorizada nesta quinta

A rua Miguel Calmon, no Comércio, será totalmente requalificada. A ordem de serviço da obra será assinada às 9h30 desta quinta-feira, 16, na Praça Riachuelo, em frente ao prédio histórico da Associação Comercial da Bahia.

Com investimento de R$ 4,3 milhões, a obra contempla melhorias na pavimentação e serviços de macro e microdrenagem, implantação de ciclovia com extensão de 1,1 km – desde as imediações do Mercado Modelo até a entrada do Pilar – e semáforos inteligentes. A Praça Riachuelo também será requalificada.

Segundo a prefeitura de Salvador, também será feita a modificação da pavimentação das calçadas, que ganharão concreto lavado com detalhes em pedras portuguesas e itens de acessibilidade, como rampas, piso tátil e passagem de pedestres. A iluminação será modernizada com a implantação de lâmpadas em LED.

Está previsto o plantio de 90 árvores na região, de espécies de médio porte, com o objetivo de reduzir a emissão de carbono dos veículos. No local, trafegam por hora, nos horários de pico, 2.160 automóveis e 276 ônibus.

A requalificação faz parte do projeto Ruas Completas, conduzido em todo o país pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e a entidade World Resources Institute (WRI), em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (ICS). Salvador é uma das 11 cidades beneficiadas pelo projeto, que visa implementar um novo conceito urbanístico e sustentável, baseado na distribuição do espaço de maneira mais democrática para as pessoas.

A fase de pesquisa será feita por estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Salvador (Unifacs), por meio de uma cooperação técnica com a prefeitura. Antes da obra, será realizado um levantamento de dados, por meio da aplicação de questionários com os cidadãos, para avaliar o que as pessoas acham da situação atual da rua.

Outra pesquisa será feita após a conclusão das intervenções, para avaliar o nível de satisfação com o projeto. Dois anos após, um novo questionário vai ser apresentado aos cidadãos.

