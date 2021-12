Obra de macrodrenagem e pavimentação é entregue no bairro de Alto de Coutos

A obra de macrodrenagem e pavimentação na rua Golan em Alto de Coutos, foi entregue pela prefeitura nesta quarta-feira, 24. A inauguração contou com a presença do vice-prefeito Bruno Reis, do secretário de Infraestrutura (Seinfra) Luciano Sandes e do vereador Duda Sanches.

Segundo o vice-prefeito Bruno Reis, foi investido R$ 681,4 mil para a conclusão das intervenções pela gestão municipal. Foram feitos serviços de macrodrenagem e pavimentação, com implantação de passeio e meio-fio, além da instalação de iluminação em LED.

“Esta obra é importantíssima para a comunidade. Nesta rua, estão localizados o posto de saúde e a principal escola da região, que eram de difícil acesso quando chovia. Na parte mais baixa da via, a água chegava a quase um metro de altura. Nós mudamos definitivamente essa triste realidade”, disse.

O programa Iluminando Nosso Bairro, da gestão municipal, também iniciará a implantação de lâmpadas em LED, nos próximos meses em Coutos e Fazenda Coutos o vice-prefeito avalia que ação também pode trazer mais segurança para a região.

