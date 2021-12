Obra de Jenner Augusto da Silveira é restaurada e exposta na Casa Cor Bahia

O painel inédito do modernista Jenner Augusto da Silveira, chamado 'A Ferrovia', foi restaurado e está exposto na Casa Cor Bahia 2019. A obra foi produzida em 1958 e feita sob encomenda para a Estação Ferroviária de Feira de Santana.

Esta obra foi encontrada pelo diretor da Casa Cor Bahia, Carlos Amorim, no galpão da inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal, localizada ao lado da estação da Calçada, em Salvador.

"Esse painel não é visto desde a década de 70. Restaurá-lo e reapresentá-lo a sociedade baiana é uma honra para a Casa Cor Bahia. É uma homenagem que prestamos a família deste grande artista e um presente para os baianos", comenta Amorim.

O restauro foi feito pelo Studio Argolo, sob responsabilidade do restaurador e professor José Dirson Argolo e sua equipe.

O painel está sob guarda do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que foi representado na cerimônia pelo diretor Bruno Tavares. "Estamos felizes, pois guardar a memória imaterial brasileira é um dos pilares do Iphan", comemora.

Guel Silveira, filho do artista, exalta o resultado da restauração. "Não conhecia a obra e estou encantado. É o melhor painel que já vi na Bahia. Essa obra nunca teve tantos padrinhos maravilhosos como agora. Casa Cor, Iphan e José Dirson nos emocionaram com esse trabalho".

A obra estará exposta na Arena do Conhecimento, com projeto do arquiteto Ruy Espinheira. No local, em parceria com a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), a Casa Cor Bahia irá promover encontros, debates e eventos para a troca de conhecimento.

A Casa Cor estará disponível a partir desta terça-feira, 22, das terças a sextas, das 16h às 22h; sábados e feriados das 15h às 22h; e domingos das 15h às 21h. A mostra estará aberta até o dia 8 de dezembro, na rua Estácio Gonzaga, nº 210, Horto Florestal.

