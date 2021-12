Obra de hotel de luxo gera expectativa na Castro Alves

Marcada para esta segunda-feira, 27, a retomada das obras do Hotel Fasano, na praça Castro Alves, não aconteceu de fato. Apesar da retirada de parte dos tapumes do local, nesta segunda não foi verificado movimento de operários na área do edifício, o que poderá ocorrer a partir desta terça, 28.

O antigo prédio-sede do centenário jornal A TARDE teve intervenções iniciadas em 2013. Inaldo Conceição, dono de uma barraca de jornais localizada entre prédio e o Espaço Glauber Rocha de Cinema, afirma que os ocupantes do entorno aguardam melhorias com a chegada do empreendimento hoteleiro.

"Hoje é complicado aqui, sem segurança, sem muito movimento fora do horário comercial. Então, a gente sempre espera algo melhor. Vamos esperar para ver", comenta mostrando-se meio cético com relação aos benefícios da obra.

Mudanças

Assim como o comerciante Inaldo Conceição, outros frequentadores da Praça Castro Alves e seu entorno estão atentos quanto às eventuais consequências das intervenções. É que além do luxuoso hotel, uma série de mudanças será colocada em prática. Entre elas, a requalificação do Centro Histórico e a inauguração do Palace Hotel, em obras aceleradas na rua Chile.

"Não sei se essa área histórica vai ser preservada, então prefiro esperar. Espero que haja modernização sem o sacrifício da história", defende a professora de inglês Maria de Fátima Silva.

Cerca de R$ 60 milhões serão investidos nas obras, conforme disse o executivo Nilson Nóbrega (construtora Prima) à coluna do jornalista Ronaldo Jacobina, de A TARDE. A equipe de reportagem tentou contato, mas não obteve informações da construtora até o fechamento desta edição.

Conclusão

O prazo para a conclusão da reforma é de 18 meses. Cerca de R$ 17 milhões já foram investidos. Os valores são de uma linha de crédito do Banco do Nordeste dedicada

especificamente ao setor hoteleiro.

Depois de inaugurado, o hotel abrigará uma galeria dedicada à história de A TARDE (que lá funcionou entre as décadas de 30 e 70). Haverá 70 suítes, piscina, bares, restaurantes, entre outros serviços. Estima-se que 300 empregos sejam gerados.

