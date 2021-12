Obra de contenção de encostas é entregue na Praia Grande

Com mais de R$ 2 milhões de investimento, a obra de contenção de encosta feita na Rua do Voltz, na Praia Grande, bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador, foi entregue pelo governador Rui Costa nesta terça-feira, 6, beneficiando diretamente cerca de duas mil pessoas.

“Eu vim aqui anteriormente dar a ordem de serviço e é uma alegria voltar pra entregar essa encosta que teve mais de R$2 milhões aplicados para proteger a vida das pessoas. Eu insisto em investir nestas obras, que não tem visibilidade para o restante da população da cidade, mas que tem impacto muito importante pra essas pessoas que têm suas vidas e suas residências preservadas”, afirmou o governador Rui Costa.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), a Diretoria de Habilitação e Urbanização Integrada da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) foi responsável pela execução da intervenção.

O diretor Maurício Mathias destacou que “esta obra, assim como todas as outras contenções que executamos, é desafiadora, justamente pelo local de risco. Fizemos uma obra de mais de nove mil metros quadrados, entre retaludamento e solo grampeado, que beneficia toda a comunidade do entorno”.

“Já entregamos 60 contenções de encostas em Salvador e três em Candeias. Temos ainda outras 17 obras de contenções de encosta em andamento, nove em processo de licitação e 23 para iniciar”, contabiliza o titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, Nelson Pelegrino.

A comerciante Maria Nadir mora no local há 37 anos relatou o medo de quando chovia e a ansiedade pela obra. “Quando chovia, a gente ficava com medo. Com essa obra, ficou tudo bem”, afirmou.

