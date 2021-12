Obra de contenção de encostas é entregue em Boa Vista do São Caetano

O bairro de Boa Vista do São Caetano, em Salvador, recebeu na manhã deste domingo, 4, uma obra de contenção de encostas. O serviço foi realizado na rua 22 de março e promete beneficiar mais de 4,7 mil moradores da localidade. A intervenção, feita pelo Governo do Estado da Bahia, contou com investimento de R$ 1,1 milhão.

A obra possui uma extensão de 175 metros de solo grampeado, com uma área total de 1.742 metros quadrados. O projeto contempla, ainda, a implementação de dispositivos de drenagem pluvial, o que impede que as águas de chuvas se infiltrem na encosta, evitando novos deslizamentos. Outras melhorias como instalação de escadaria em concreto, com corrimão metálico, além de mureta guarda-corpo e caminho em concreto, também foram executadas.

No ato da entrega, o governador Rui Costa estava acompanhado dos secretários estaduais de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira, e de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Carlos Martins.

