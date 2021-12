Obra de contenção de encosta será entregue em Boca da Mata

O governo estadual programou para as 8h30 desta terça-feira, 17, na localidade da Boca da Mata/Fazenda Grande III, a entrega à população da obra de contenção de encostas na Via Coletora.

De acordo com informações divulgadas ontem pela assessoria de comunicação do governo, a intervenção - com extensão aproximada de 150 metros - recebeu um investimento total de R$ 1 milhão.

Ainda de acordo com o comunicado, "a implantação do Programa de Prevenção de Desastres Naturais, que abrange a contenção de 98 encostas em zonas de risco alto e muito alto na capital baiana, já trouxe tranquilidade a mais de oito mil baianos que sofriam constantemente com os deslizamentos de terra, comuns nos períodos de chuvas".

Nesta segunda, 17, o governador Rui Costa - que confirmou presença nesta terça na solenidade de entrega da obra - participou da assinatura da ordem de serviço para obra de contenção de encosta em Rio Sena, no subúrbio ferroviário.

Na região, vivem cerca de 210 famílias, que sofrem com ameaças de deslizamentos de terra provocadas pela chuva na rua Volts e travessa Volts.

Segundo balanço do governo, já foram concluídas e entregues nove intervenções, em Cajazeiras (rua Marisol e loteamento João de Barro), Águas Claras (loteamento Nogueira), Pau da Lima (rua São Rafael), Castelo Branco-Pau da Lima (rua 12 de Julho) Nova Brasília-Pau da Lima (1ª travessa Cosme e Damião), Retiro-São Caetano (rua São Miguel), Cajazeiras (rua 11 de Julho) e Pau da Lima (1ª travessa Agda Ferreira).

