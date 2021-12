Obra de contenção de encosta é entregue pelo governador Rui Costa

Moradores da Vila Francismar, no Alto da Terezinha, em Salvador, receberam na manhã desta quarta-feira, 27, a nova obra de contenção de encosta, que foi entregue pelo governador Rui Costa.

Ao total, a área da encosta é de 435 metros quadrados, com cerca de 75 metros de extensão. Com a nova obra, que teve um investimento de R$ 329 mil, aproximadamente 2.250 pessoas serão beneficiadas. O projeto também possui a implementação de dispositivos de drenagem pluvial, o que impede que as águas de chuvas se infiltrem na encosta, evitando novos deslizamentos.

