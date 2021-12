Obra de contenção de encosta é entregue no Lobato

Uma etapa das obras de contenção de encosta realizada pelo governo do estado foi entregue na manhã desta segunda-feira, 25, em Bela Vista do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A obra teve investimentos de R$ 2,3 milhões e inclui urbanização, recuperação de escadarias, pavimentação, meio fio e drenagem. O ato integra a recuperação das 25 encostas do grupo 3, consideradas de risco alto e muito alto.

A entrega foi realizada pelo governador Rui Costa, que destacou a importância das contenções de encostas para quem vive em áreas de risco, e lembrou que as chuvas fortes já chegaram à capital e também ao interior.

adblock ativo