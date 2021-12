Obra de 400 residências do Morar Melhor tem início

Foram iniciadas neste sábado, às 10h, as obras de 400 residências do programa Morar Melhor, localizadas no bairro de São Caetano, no Largo da Vila Tiradentes, em Salvador.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps), em parceria com a Secretaria da Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec), o programa já beneficiou cinco mil famílias na primeira etapa e pretende reformar, em cinco anos, mais 20 mil residências de bairros periféricos de Salvador.

O prefeito ACM Neto compareceu à solenidade e pontuou sobre os investimentos. "Investimos R$ 100 milhões, e este valor não é emprestado para as famílias, mas gratuito, ou seja, quem fizer parte do programa não precisa restituir à prefeitura", destacou.

O titular da Semps, Bruno Reis, informou que para as famílias integrarem o programa é preciso atender a alguns critérios. Uma das exigências é que é necessário que a mulher seja a chefe de família e a renda per capita da região esteja abaixo da linha da pobreza. "Nós já atendemos a 51 bairros e vamos ampliar mais", explicou o secretário municipal.

Na última quinta-feira, 18, moradores do Arraial do Retiro também foram contemplados pelo Morar Melhor.

