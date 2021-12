Obra da Embasa deixa 21 localidades sem água nesta segunda

O fornecimento de água foi interrompido na manhã desta segunda-feira, 10, desde as 8h, para a realização de serviços de manutenção preventiva no sistema de bombeamento do reservatório do Cabula e na linha-tronco do Bonfim (travessia sobre o rio Camurugipe, na altura do Retiro).

Por conta do serviço, algumas localidades estão sem água, segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). São elas: Cabula, Pernambués, Narandiba, Saboeiro, São Gonçalo do Retiro, Engomadeira, Tancredo Neves, Arenoso, Sussuarana, Mata Escura, Calabetão, avenida Barros Reis, Retiro, avenida San Martin, Largo do Tanque, Santa Mônica, IAPI, Pero Vaz, parte da Liberdade, parte alta do Bonfim e Monte Serrat.

A previsão para o término dos serviços, assim como o retorno gradativo do abastecimento, é às 20h desta segunda.

