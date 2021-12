Uma rede de distribuição de água rompeu na manhã desta sexta-feira, 3, por volta das 9h30, na avenida Paralela, em Salvador. O rompimento ocorreu no mesmo local onde é realizada a obra de duplicação da avenida Orlando Gomes e construção da avenida 29 de Março.

Da Redação Obra causa rompimento de tubulação da Embasa na Paralela

As obras são de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder). O órgão informou, por meio de nota, "que já identificou o rompimento da tubulação de água ocorrido nas imediações do condomínio Alphaville e Av. Orlando Gomes".

De acordo com a Conder, "estão sendo tomadas as providências necessárias para controlar a situação". O órgão acionou a Embasa e a empresa OAS, construtora contratada para a implantação da Linha Vermelha (duplicação da Av. Gomes e construção da Av. 29 de Março).



A Embasa esclareceu, por meio de nota, que o rompimento atingiu uma rede distribuidora de água, com diâmetro de 400 mm. De acordo com a empresa, técnicos estão no local fazendo a manutenção da estrutura. O serviço deve ser concluído até as 18 horas desta sexta. Por conta do trabalho, o fornecimento de água foi suspenso em 27 localidades da região.

A água alagou a pista e atrapalhou o tráfego de veículos no sentido centro. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o fluxo de água já foi desligado e o vazamento controlado.

