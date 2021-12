Obra avança no Centro Histórico mesmo após embargo do Iphan

Uma obra que tem chamado a atenção por destoar do conjunto arquitetônico do Centro Histórico foi embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), mas a proibição não foi respeitada. Após receber denúncia sobre uma construção irregular no imóvel nº 6 da Ladeira do Carmo (Centro Histórico de Salvador), a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) informou que também enviará fiscais ao local.

Segundo a assessoria da Sucom, a vistoria deverá ocorrer "o mais breve possível". A estudante Sara Cardoso, de 30 anos, que mora no local, um sótão do imóvel, onde são alugados apartamentos. Ela explicou que no final do ano passado, durante o período dos festejos natalinos, o teto do sótão caiu em consequência de uma infestação por cupins. "Esse problema de cupins não é de agora. Foi a segunda vez que meu telhado caiu. Perdi guarda-roupa, armário e fogão", lamentou a moradora do imovel.

A estudante relatou ainda que procurou órgãos como o Iphan, mas que não conseguiu localizar nenhum funcionário. "Sou apenas uma estudante, não tenho para onde ir. Pedi autorização à Sucom. Do Iphan, não achei ninguém. Estou com problemas respiratórios, de tanto veneno para cupim que já inalei", acrescentou. Diante da situação, Sara decidiu "bater uma laje", abrir o espaço com janelas e recuperar o telhado. "Foi uma obra emergencial", disse.

Denúncia

Segundo a assessoria do Iphan, o caso chegou ao órgão também por meio de denúncia no último dia 9 deste mês. "Devido à realização de intervenção sem prévia autorização desse órgão, foi lavrado um Termo de Embargo objetivando interromper o avanço da irregularidade. Ao realizar nova vistoria no dia 13 (deste mês), constatou-se a continuidade irregular da obra, para o qual foi lavrado um Auto de Infração", ressaltou o órgão de fiscalização do patrimônio.

Ainda de acordo com o Iphan, o imóvel está inserido na área de proteção chamada Conjunto Arquitetônico, Paisagístico e Urbanístico do Centro Histórico da Cidade de Salvador e em Área de Proteção Rigorosa.

"Por ser tombado, todas as intervenções a serem realizadas no imóvel devem passar por análise prévia do órgão, de modo a não acarretar prejuízos ao patrimônio reconhecido nacionalmente", destacou.

Alerta

O Iphan também informou que o proprietário de imóvel tombado que não tiver recursos para realizar as obras de conservação e reparação deverá levar ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro do valor em que for avaliado o dano sofrido pelo imóvel.

"Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do serviço mandará executá-las, às expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis meses, ou providenciará para que seja feita a desapropriação do imóvel", informou.

Caso permaneça a violação do embargo, segundo o instituto, poderá resultar em multa e abertura de uma ação civil pública.

