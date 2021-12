Objetos do século XIX são encontrados no subsolo do Centro Histórico

Um acervo de objetos do século XIX foi descoberto por arqueólogos no subsolo do Largo do Santo Antônio, no Centro Histórico de Salvador. A área é tombada como Patrimônio do Brasil (1984) pelo governo federal e chancelada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade (1985).

“Até agora, os achados são compostos por fragmentos de cerâmicas, faianças finas (cerâmica branca mais porosa que a porcelana), além de vidros, metais e porcelanas”, explica Railson Cotias, mestre em Arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Objetos foram encontrados no subsolo do Largo do Santo Antônio | Foto: Divulgação | Ascom | Conder

De acordo com Railson, os objetos encontrados são relacionados a usos domésticos. Entre as descobertas têm-se utencílios de cozimento (cerâmica) e servir à mesa (faiança e porcelana).

“Estamos analisando a camada em que estes objetos foram encontrados, a partir de 1,5 metro de profundidade, podendo ser provenientes das várias obras de urbanização da praça ou mesmo de alguma relação ao Forte de Santo Antônio, a edificação mais próxima”, relata o especialista.

