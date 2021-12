Obeso resgatado por guincho será enterrado nesta sexta

O corpo da vítima de obesidade mórbida Wellington Cortes Conceição, de 33 anos, deverá ser enterrado na tarde desta sexta-feira, 16, no Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas.

Wellington morreu na manhã desta quinta-feira, 15, na UTI do Hospital Roberto Santos. Na sexta-feira, 9, o homem havia sofrido uma entorse na perma, depois de um acidente dentro da sua própria casa, no município de Amélia Rodrigues. Na ocasião, com a ajuda de um guincho, fora resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Com mais de 200 quilos, Wellington também tinha diabetes. A família havia iniciado uma campanha para conseguir um tratamento contra a obesidade, que iria ser iniciado nos próximos dias, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

