OAB realiza audiência pública sobre ação policial no Cabula

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia realiza na próxima quinta-feira, 26, uma audiência pública sobre a ação da Polícia Militar que deixou 12 mortos e três feridos no Cabula, na madrugada do dia 6 de fevereiro.

Com o tema "A ação da Rondesp no Cabula: limites para o uso da força da Polícia Militar", o evento acontece às 9h, no auditório da OAB, nos Barris, com entrada aberta aos interessados.

Participam da audiência o presidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz, o vice-presidente Fabrício Oliveira, o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da entidade, Eduardo Rodrigues, e do secretário da comissão, Jerônimo Mesquita, além do assessor de Direitos Humanos da Anistia Internacional, Alexandre Ciconello, e do coordenador da campanha "Reaja ou será morto(a)", Hamilton Borges.

Representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e da Secretaria de Segurança Pública também estarão presentes.

