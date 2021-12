OAB emite nota sobre a ocupação no Horto Florestal

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) emitiu nesta sexta-feira, 22, nota pública sobre a ocupação do imóvel Mansão Horto Florestal, no Condomínio Jardim Teresópolis, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MSTS) desde o dia 10 deste mês.

A Comissão dos Direitos Humanos da OAB-BA compareceu ao local no último dia 12 para averiguar as condições das famílias na ocupação. A nota afirma o compromisso da OAB-BA por meio da comissão.

"Neste cenário, o compromisso é pela defesa dos direitos fundamentais, bem como pela observância da legalidade e da garantia da tutela de direitos, principalmente daqueles que apontem no sentido de redução das desigualdades extremas", diz o texto.

O documento reforça que a competência para determinar a legalidade ou não da ocupação se restringe ao Poder Judiciário, por meio de ação apropriada, garantida a ambas as partes, pelo direito e pela Constituição Federal: "Até que as esferas competentes se manifestem no caso, não deve se falar em ilegalidade tampouco de imputação de conduta criminosa às famílias ocupantes".

Vulnerabilidade

O texto finaliza com um convite ao "estado - em suas esferas federal, estadual e municipal - e, especialmente, à sociedade civil e à imprensa, no campo de debates que se forma na esfera pública municipal, a refletir acerca da necessidade de não se hostilizar, criminalizar ou assumir qualquer postura eivada de preconceitos sociais e intolerância, contra aqueles indivíduos em situação de extrema vulnerabilidade social".

O conselheiro e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados da Bahia (OAB-BA), Eduardo Rodrigues, diz que o objetivo é provocar discussões na sociedade sobre os problemas sociais.

"É uma atuação específica para a garantia do direito consignado das pessoas em situação de fragilidade. Fazer a mediação social, fortalecer a discussão e os debates e não marginalizar o movimento", explicou.

O conselheiro afirma que os órgãos públicos, federal, estadual e municipal, ainda não se pronunciaram sobre a nota e acha válido que o assunto seja debatido pela imprensa, como forma de chamar a atenção da sociedade para a problemática.

