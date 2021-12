O samba nasceu na Bahia?

Assim como o fado remete a Portugal e o jazz aos Estados Unidos, o samba é um forte elemento da identidade brasileira. Apesar de existirem algumas divergências, a maior parte das pesquisas indica que o ritmo-símbolo da nação nasceu da mistura das estruturas musicais européias e dos festejos africanos – envolvendo danças e batidas - que chegaram ao País com os escravos, entre elas o lundu, a umbigada, a chula e o batuque.

No fim do século XIX, com a abolição da escravatura e a migração dos ex-escravos das lavoras de café do vale do Paraíba, o Rio de Janeiro, então capital federal, recebeu um enorme contingente populacional de origem africana. As manifestações culturais desse povo, já com influências de estruturas musicais européias e indígenas, se misturam à modinhas e polcas. Em pouco tempo, os maxixes, marchas e sambas começam a ser ouvidos em todos os cantos da cidade.

De acordo com André Diniz, autor de Almanaque do samba: a história do samba, o que ouvir, o que ler, onde curtir, com o surgimento da radiodifusão, nos anos 1920, essas experiências musicais acumuladas começam a ser mostradas. O samba ganha destaque na programação e o Brasil inteiro passa a escutar essa nova música urbana, que ganhou status de símbolo-nacional.

As baianas tiveram um papel fundamental nesta história. Foi na casa da santo-amarense Tia Ciata que surgiu “Pelo telefone” (de autoria ainda em discussão), o primeiro samba de que se tem registro. Tia Perciliana era mãe do ritmista João da Baiana, e Tia Amélia, mãe do chorão e sambista Donga. Tamanha foi a importância destas mulheres, quituteiras em sua maioria, que as escolas de samba do Rio de Janeiro até hoje desfilam a Ala das Baianas, em sua homenagem.

A Bahia deu “régua e compasso” para o samba se desenhar nos morros e periferias do Rio de Janeiro. A riqueza do ritmo urbano, que tem a cara do Brasil, ramificou-se em samba-canção, bossa-nova, pagode, samba de gafieira, samba-exaltação, partido alto, samba de breque, e posteriormente em sambalanço, samba-rock e samba-reggae.

