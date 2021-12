"O olhar discriminador nunca desapareceu", afirma titular da Sepromi

Ao assumir a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), em agosto de 2016, a administradora Fabya Reis abraçou um desafio: a consolidação dos 10 anos de implementação das políticas de igualdade racial, completados este ano. Em conversa com A TARDE, a secretária tratou sobre registros de casos de racismo e intolerância religiosa no estado, políticas de defesa às comunidades tradicionais e sobre a atual conjuntura política do país em relação às políticas afirmativas.

Este ano, a Bahia completa 10 anos de políticas de promoção da igualdade racial. Se considerarmos que o Brasil é um país formado majoritariamente por negros e pardos, trata-se de uma luta recente. Em que já se pôde avançar durante este período?

As políticas são, de fato, recentes na estrutura do estado brasileiro. Admitir que somos um país racista é um grande avanço. Na Bahia, a criação de uma secretaria e do Estatuto da Igualdade Racial, em 2014, foi fundamental. A partir disso, elaboramos políticas voltadas aos povos tradicionais e ao empreendedorismo negro. Além disso, contamos com todo um conjunto de instrumentos, como a Rede de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa e das cotas para concursos estaduais. Nosso orçamento de 2017, por exemplo, foi de R$ 55 milhões. Ano que vem, a previsão orçamentária chega a R$ 82 milhões. Ou seja, conseguir assegurar que 10% do Fundo de Combate à Pobreza sejam destinados para impulsionar nossa política é importante. Tudo que foi feito até hoje é uma forma de preparar os gestores para que eles possam mergulhar nesse universo e começar a dar os passos seguintes, que serão de aprimoramento.

Ao mesmo tempo em que o país caminha para efetivação dessas políticas, eclodem inúmeras denúncias de racismo e intolerância religiosa – nas redes sociais, sobretudo. Conseguir frear comportamentos como este é um desafio para a implantação efetiva de políticas públicas de igualdade racial?

Me parece que existe, hoje, uma autorização para as pessoas expressarem preconceito, ódio. Eu diria que este não é um problema somente das redes sociais, mas uma crescente onda de conservadorismo. Parece ser um problema atual, mas o olhar discriminador nunca desapareceu. Teve um momento em que era "feio" demonstrar preconceito. O preconceito estava ali, mas você não era autorizado a expressar. Hoje, as pessoas sabem que racismo é crime, sabem que intolerância religiosa é crime e, ainda assim, o fazem porque não veem a responsabilização disso. E aí está o desafio para as instituições. É difícil a responsabilização dos criminosos da prática racista e de ódio religioso. Enquanto as pessoas não forem punidas pela prática racista, elas vão seguir com a mesma atitude.

Em 2016, o presidente Michel Temer extinguiu a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir). Quais as consequências desta medida para a luta que, como a senhora citou, está sendo construída?

Foi um prejuízo enorme, a começar pelo corte de recursos. Este ano, foram investidos R$ 22 milhões para estas políticas públicas. Para o ano que vem, serão apenas R$ 16 milhoes. Isso é brutal. As políticas de promoção da igualdade racial, hoje, estão diluídas, não estão em destaque como antes. É um retrocesso, sem dúvida nenhuma. A Bahia é o único estado brasileiro que tem uma secretaria estadual de Promoção da Igualdade Racial. O nosso orçamento, apesar disso, está mantido e é dito como compromisso de governo. Por isso, é importante que a gente faça esse trabalho de sensibilização e convencimento, também, para dentro do governo, entendendo também que o estado brasileiro tem uma dívida histórica imensa, que não será possível sanar em um governo.

O Centro de Referência Nelson Mandela, desde a criação, recebeu cerca de 326 denúncias de racismo e intolerância religiosa. Obviamente, este número não reflete a realidade do problema no estado. O baiano ainda tem resistência em denunciar, publicizar estes casos?

O racismo é muito cruel, é violento. As pessoas são violadas todos os dias, e esses números nem de longe expressam a realidade do racismo. O Centro de Referência Nelson Mandela é um serviço novo na estrutura do estado. O equipamento ainda precisa ser amplamente fortalecido e divulgado para conhecimento da sociedade. Além do desconhecimento, a descrença na responsabilização do racista afasta as denúncias. Muitas vezes, a pessoa pensa: "Já passei isso tantas vezes, não vou denunciar". O que a gente espera é lutar para que nossas ações se tornem políticas de estado e não sejam descontinuadas.

Estamos quase no final de mais um Novembro Negro. Como a senhora avalia as atividades deste ano?

É importante que as ações que executamos durante este mês fiquem, pois enfrentar o racismo não é só uma tarefa do governo, mas uma tarefa individual de conduta de comportamento de quem sabe seus privilégios.

