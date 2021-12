Rosana Salvatore, de 49 anos, foi posta para fora de casa pelo pai aos 14 anos, quando ele percebeu que ela seria homossexual. A decisão de ser travesti veio anos depois. "Quando meu pai me colocou para fora e eu não tinha onde ficar, fiquei na casa de uma moça, mas simplesmente fiquei lá como empregada, fazendo as coisas para ter um lugar de dormir e comer. Por um prato de comida", lembra.

Com a ajuda de um amigo, ela foi morar em Gandu, no interior do estado. Lá fez curso de cabeleireira e ganhou muito dinheiro. Voltou para Salvador e, junto com um irmão, conseguiu comprar e mobiliar uma casa para a mãe, que já estava viúva. Mais que isso, ajudou a criar os irmãos. Voltou também a morar em Capelinha de São Caetano, onde possui um salão de beleza há mais de 20 anos.

Andrezza Moura e Euzeni Daltro O difícil começo de vida da artista performática Rosana

Mas ela não domina apenas a arte de realçar a beleza das pessoas. Em 1985, Rosana começou na arte performática e durante muitos anos se apresentou em diversas boates em Salvador e cidades do interior. Tudo com o incentivo do amigo Paulete, já falecido, e a ajuda do transformista Walter Santiago, conhecido pela personagem Dion. Foi Dion quem lhe deu os primeiros vestidos usados nas apresentações.

Em 1987, ela ganhou o concurso de melhor dublagem apresentado por Di Paula, no Teatro Vila Velha, no Campo Grande. "Concorri com 16 transformistas de Salvador. Eu fiz a Rosana e ganhei o troféu. O Oscar. Eu ganhei o Oscar de melhor dublagem", lembra. Ela começou fazendo dublagens da cantora Rosana, mas ao longo da carreira incorporou outras cantoras ao seu repertório e passou a dublar todas as divas da música internacional.

Mas a desvalorização dessa arte a afastou dos palcos das boates. "O cachê não compensa. A gente gasta muito e ganha pouco. Não somos reconhecidas", desabafa. Conforme relatou, paga-se pouco, entre R$ 50 e R$ 70 por apresentação, e não se valoriza o profissional qualificado, pois abriu espaço para pessoas se apresentarem de qualquer jeito e de graça. Para se ter uma ideia, só o batom que ela usa custa R$ 60. Hoje, ela faz apresentações quando é convidada.

adblock ativo