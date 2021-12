"O Brasil ainda está muito atrasado no desenvolvimento do gás", avalia professor

O Simpósio Regulação e Competitividade no Novo Mercado de Gás, realizado na manhã desta quarta-feira, 27, teve, dentre os palestrantes, Helder Queiroz, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

O encontro promovido pelo Grupo A TARDE em parceira com a Comissão Especial de Energia da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) aconteceu no Wish Hotel da Bahia, em Salvador, e reuniu representantes do setor de gás, consultores, juristas e economistas.

Em exposição, Queiroz falou sobre políticas públicas para o gás natural com o tema "Da ampliação da oferta ao incentivo à demanda: um equilíbrio necessário”.

Segundo o professor, os investimentos nas infraestruturas são fundamentais para aumento da confiabilidade do sistema e desenvolvimento do mercado. "O Brasil ainda está muito atrasado no desenvolvimento do gás", contextualizou.

Queiroz também lembrou que o país só possui 9 mil quilômetros de gasodutos, extensão existente desde 2010.

"As incertezas regulatórias no Brasil bloquearam os investimentos em novos gasodutos", disse o especialista.

De acordo com o ex-diretor da ANP, há entraves no Brasil para desenvolvimento do mercado. "No transporte, sempre houve excessiva dependência da iniciativas da Petrobras. Na distribuição, há insuficiência da rede atual e falta de perspectivas de investimentos futuros", apontou.

