Número do Samu ficará fora por 4h e chamadas devem ser feitas pelo 190 nesta quarta

O número 192 do Serviço de Atendimento Médico de urgência (Samu) ficará fora do ar entre as 14h e 18h desta quarta-feira, 20. Neste período, as chamadas de emergência devem ser feitas pelo 190 da Polícia Militar.

O motivo é reparos na rede elétrica do bairro do Pau Miúdo, onde funciona a sede do órgão. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a previsão para normalizar as chamadas pelo 192 é após as 18h, quando deve ser finalizado o serviço na rede pelos técnicos da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba).

