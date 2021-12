Número de turistas aumenta em 5,8% nos portos baianos durante alta estação

Em comparação ao ano passado, a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) prevê um aumento de 5,8% no número de turistas durante o período da alta estação nos portos baianos. Já em Ilhéus, a elevação será de 9,5%.

De acordo com a Codeba, as 48 escalas confirmadas indicam que o Porto de Salvador deve receber 162.187 visitantes entre novembro e abril. O porto de Ilhéus, que mantém as mesmas 20 escalas de 2017/2018, terão no total 79.171 visitantes. A grande escala de passageiros deve-se ao aumento no tamanho dos navios que passarão pela costa baiana.

Salvador

O primeiro navio á embarcar em Salvador será o MSC Fantasia, vindo de Santa Cruz de Tenerife, na Espanha. Com chegada prevista para às 13hr do dia 19 de novembro, o MSC Fantasia tem capacidade para 3.952 passageiros e às 21h segue para Ilhéus. O último navio a chegar será o Sirena, no dia 21 de abril. Vindo de Cabo Frio (RJ), ele parte para Maceió (AL), após nove horas de aportar. Ele tem capacidade de transportar 684 passageiros.

Já o maior navio previsto para desembarcar no Porto da capital é o MSC Seaview, com capacidade para 5.210 passageiros. Ele fará escalas na capital baiana a partir da primeira semana de dezembro e segue até a segunda semana de fevereiro. O cruzeiro com a maior estadia em Salvador será o Marina, da operadora Star Ship Agência Marítima, cuja escala será das 14h do dia 10/12 até as 18h de 11/12.

Ilhéus

No Porto de Ilhéus, o navio que fará a abertura da alta estação, na manhã do dia 20 de novembro, será o MSC Fantasia. A última escala confirmada para o terminal do sul baiano é a do dia 27/2, feita pelo navio Prinsendan, da Star Ship, com capacidade para 1.226 passageiros.

Já o MSC Seaview fará escalas em Ilhéus nos dias 19/12, 26/12, 4/1, 16/1, 30/1, 13/2. Assim como em Salvador, esta é a embarcação com maior capacidade de passageiros prevista para a temporada.

As informações sobre a Temporada de Cruzeiro 2018/2019 nos portos de Salvador e Aratu-Candeias estão disponíveis no Portal da Codeba.

