Número de postos de vacinação contra febre amarela é ampliado em Salvador

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ampliou para 110 o número de postos de saúde que oferecem a vacina contra a febre amarela (confira a lista abaixo). As unidades funcionam de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h. Conforme recomendação do Ministério da Saúde, apenas as pessoas que vão tomar a primeira dose devem se vacinar.

Lista de postos:

Multicentro Carlos Gomes – Rua Carlos Gomes, 63/66, Centro.

Centro de Saúde Barbalho – Rua Arthur Mendes de Aguiar, nº 4, Barbalho.

Centro de Saúde Pelourinho – Rua do Bispo, 37 Pelourinho.

Centro de Saúde Ramiro de Azevedo – Praça Campo da Pólvora, s/nº, Nazaré.

Centro de Saúde Santo Antônio – Praça Quinze Mistérios, 238, Santo Antônio.

Unidade de Saúde da Família Gamboa – Rua Grabriel Soares, 58b, Ladeira dos Aflitos.

Unidade de Saúde da Família Terreiro de Jesus – Faculdade de Medicina, Subsolo.

Centro de Saúde Ministro Alckimin – Rua Lopes Trovão, s/nº, Massaranduba.

Centro de Saúde Virgílio de Carvalho – Rua Duarte da Costa, s/nº, Dendezeiros.

Unidade de Saúde da Família Joanes Centro Oeste – Conj. Joanes Centro Oeste, Qd. 18, L 17, Hamesa, Lobato.

Unidade de Saúde da Família Joanes Leste – Conj. Joanes Leste, Qd. 23, Lobato (próx. Cesta do Povo).

Centro de Saúde Marechal Rondon – Praça Marechal Rondon, s/nº, Marechal Rondon (final de linha).

Centro de Saúde Péricles de Laranjeiras – Rua Pitangueiras, s/n, Fazenda Grande do Retiro.

Centro de Saúde Frei Benjamin – Rua da Matriz, s/nº, Valéria.

Unidade de Saúde da Família Alto do Cabrito – Rua Santa Jestrude, s/nº, Alto do Cabrito.

Unidade de Saúde da Família Alto do Peru – 2ª Trav.do Oriente, s/nº.

Unidade de Saúde da Família Antônio Lazzarotto – Avenida Suburbana.

Unidade de Saúde da Família Boa Vista do Lobato – Rua J. Rodrigues Mendes, s/nº, B.V. do Lobato (final de linha).

Unidade de Saúde da Família Boa Vista de São Caetano – Rua Rodovia A, s/nº, Boa Vista do São Caetano.

Unidade de Saúde da Família Fiais – Rua Voluntários da Pátria, nº 67, Fiais.

Unidade de Saúde da Família Jaqueira de Carneiro – Rua da Jaqueira, s/nº, Retiro.

Unidade de Saúde da Família Recanto da Lagoa – Rua Salvador, s/nº.

Centro de Saúde Maria Conceição Imbassay – Rua Marquês de Maricá, s/nº, Pau Miúdo.

Multicentro Liberdade – Rua Lima e Silva, nº 217, Liberdade (antigo 3º Centro de Saúde).

Unidade de Saúde da Família Santa Mônica – Rua Dr. Aristides Oliveira, 3401, Sta. Mônica.

Unidade de Saúde da Família San Martin – Av. San Martin, s/nº (próx. Escola Rubim Dórea).

Centro de Saúde São Judas Tadeu – Rua Prof. Soeiro, s/nº, Pau Miúdo.

Centro de Saúde Cardeal da Silva – Rua Direita de Cosme de Farias, s/n.

Centro de Saúde Manoel Vitorino – Avenida Dom João VI, 450, Brotas.

Unidade de Saúde da Família Vale do Matatu – Rua Edson Saldanha, s/nº, Baixa do Tubo, Matatu.

Unidade de Saúde da Família Santa Luzia – Rua Almirante Alves Câmara, 112, Eng. Velho de Brotas.

Unidade de Saúde da Família Candeal Pequeno – Rua 18 de Agosto, s/nº, Candeal Pequeno.

Unidade de Saúde da Família Prof. Sabino Silva – Rua Reinaldo de Matos, s/nº, Nordeste de Amaralina.

Centro de Saúde São Gonçalo – Av. Cardeal da Silva, s/nº, Federação.

Multicentro Amaralina – Av. Visconde de Itaboray, nº 1193, Amaralina.

Centro de Saúde Eng. Velho da Federação – Rua Apolinário Santana, s/nº, Eng. Velho da Federação.

Centro de Saúde Santa Cruz – Rua Disneylândia, s/nº, Alto da Santa Cruz.

Unidade de Saúde da Família Calabar – Av. Maria Pinto, s/nº, Calabar.

Unidade de Saúde da Família Clementino Fraga – Av. Centenário, s/n, Centenário.

Unidade de Saúde da Família Federação – Rua Pedro Gama, Federação.

Unidade de Saúde da Família Alto das Pombas – Rua Teixeira Mendes, s/nº, Alto das Pombas.

Unidade de Saúde da Família Garcia – Rua Quintino Bocaiúva, nº 08, Fazenda Garcia.

Centro de Saúde Alfredo Boureau – Rua Jaime Sapolnik, setor 2, Conj. Guilherme Marback, Imbuí.

Unidade de Saúde da Família Parque de Pituaçu – Rua Araújo Bastos, nº 100, Pituaçu.

Unidade de Saúde da Família Pituaçu – Rua Gonçalves Cezimbra, s/nº, Pituaçu.

Centro de Saúde César de Araújo – Rua Manoel Quaresma, nº 08, Boca do Rio.

Unidade de Saúde da Família Zulmira Barros – Rua Desemb. Manuel P., s/nº, Costa Azul.

Centro de Saúde Edson Barbosa – Avenida Hilda, nº 02, Pernambués.

Centro de Saúde Engomadeira – Rua Direita da Engomadeira, s/nº, Engomadeira.

Centro Social Urbano Pernambués – Rua Thomaz Gonzaga, 150, Pernambués.

Centro de Saúde Eunísio Coelho Teixeira – Rua Jurucutus, s/n, Saboeiro.

Centro de Saúde Mata Escura – Jardim Pampulha, s/nº, Mata Escura.

Centro de Saúde Rodrigo Argolo – Rua Pernambuco, s/nº, Tancredo Neves.

Centro de Saúde Santo Inácio – Alameda 56, 325, Santo Inácio.

Unidade de Saúde da Família Alto da Cachoeirinha – Rua Alto da Cachoeirinha, s/nº, Cabula VI.

Unidade de Saúde da Família Arenoso – Rua Barão de Mauá, s/nº, Arenoso.

Unidade de Saúde da Família Calabetão – Rua da Aliança, 1111, Praça da Luz, Calabetão.

Unidade de Saúde da Família Doron – Rua Fernando de São Paulo, s/nº, Doron.

Unidade de Saúde da Família Estrada das Barreiras – Estrada das Barreiras, s/nº, Cabula.

Unidade de Saúde da Família Pernambuezinho – Rua Thomaz Gonzaga, s/nº, Pernambués.

Unidade de Saúde da Família Saramandaia – Rua da Horta, 270, Saramandaia.

Unidade de Saúde da Família Alto do Coqueirinho – Rua Sérgio Brito, s/nº, Alto do Coqueirinho.

Unidade de Saúde da Família Parque São Cristóvão – Rua Santa Rita da Ceasa, s/nº, Parque São Cristóvão.

Unidade de Saúde da Família Mussurunga I – Rua 1, Setor E, Caminho 16, s/nº, Mussurunga I.

Centro de Saúde Dr. Orlando Imbassahy – Rua Tancredo Neves, s/nº, Bairro da Paz.

Unidade de Saúde da Família Prof. Eduardo Mamede – Setor E, Rua 1, Caminho 16, s/nº, Mussurunga I.

Centro de Saúde José Mariane – Av. Dorival Caymmi, s/nº, Itapuã

Unidade de Saúde da Família Prof. Aristides Maltez – Rua Lauro de Freitas, s/nº, Itapuã.

Unidade de Saúde da Família Nova Esperança – Rua 7 de Setembro, s/nº, Rodovia Cia, Aeroporto, Km 04.

Centro de Saúde Pires da Veiga – Rua Jaime Vieira Lima, s/nº, Pau da lima.

Centro de Saúde Cecy Andrade – Rua Genaro Carvalho, 1ª etapa Castelo Branco.

Centro de Saúde Castelo Branco – Rua A, 3º Etapa- Centro Social Urbano de Castelo Branco.

Centro de Saúde Sete de Abril – Rua Feliciano, s/nº, Sete de Abril (final de linha).

Unidade de Saúde da Família Cambonas – Via Regional, inters. c/ Rua Rio Cambonas, Sete de Abril.

Unidade de Saúde da Família Canabrava – Rua Artemiro Valente, s/nº, Canabrava.

Unidade de Saúde da Família Dom Avelar – Rua das Paulinas, s/nº, Dom Avelar (final de Linha).

Unidade de Saúde da Família Nova Brasília – Av. Aliomar Baleeiro, nº 7, Nova Brasília.

Centro de Saúde Nelson Piauhy Dourado – Rua Endel Nascimento, Qd. C, s/nº, Cajazeira III, Águas Claras.

Unidade de Saúde da Família Boca da Mata – Setor 07, Caminho 58, Fazenda Grande IV (final de linha).

Unidade de Saúde da Família Cajazeiras X – Rua Ministro Apolônio Sales, Rua D, Quadra D, s/nº, St. 2.

Unidade de Saúde da Família Cajazeiras IV – Rua Álvaro da Franca Rocha, Via Coletora, s/nº.

Unidade de Saúde da Família Cajazeiras V – Estrada do Matadouro, Rótula de Cajazeiras, s/nº.

Unidade de Saúde da Família Cajazeiras XI – Rua Juscelino Kubitschek, nº 18, Qd. D, Cajazeiras XI.

Unidade de Saúde da Família Jardim das Mangabeiras – Rua Direta da Mangabeira, nº 108, Cajazeiras VIII.

Unidade de Saúde da Família Palestina – Rua Sargento Bonifácio, s/nº, Palestina.

Unidade de Saúde da Família Yolanda Pires – Rua Direta, Qd. E, s/nº, Fazenda Grande I.

Centro de Saúde Alto do Bariri – Praça do Bariri, s/nº, Bariri/Plataforma.

Centro de Saúde Paripe – Rua Almirante Barroso, s/nº.

Centro de Saúde Fazenda Coutos (Casa do Trabalhador) – Alameda Almirante Marquês de Leão, s/nº, Fazenda Coutos III.

Unidade de Saúde da Família Alto da Terezinha – Rua Direta da Terezinha, s/n.

Unidade de Saúde da Família Alto de Coutos II – Rua Golan, s/nº, Parque Setúbal.

Unidade de Saúde da Família Alto do Congo – Rua Santo Inácio, s/nº, Alto de Coutos.

Unidade de Saúde da Família Alto do Cruzeiro – Rua Campo da Bola, s/nº, Rio Sena.

Unidade de Saúde da Família Bate Coração – Rua Juracy Magalhães de Paripe, s/nº, Bate coração, Paripe.

Unidade de Saúde da Família Bom Jesus dos Passos – Rua da Praia, s/nº, Ilha de Bom Jesus dos Passos.

Unidade de Saúde da Família Beira Mangue – Av. Afrânio Peixoto, s/nº, São Bartolomeu.

Unidade de Saúde da Família Itacaranha – Rua Pipira, s/nº, Itacaranha.

Unidade de Saúde da Família Vista Alegre – Rua do Sabiá, s/n, Vista Alegre.

Unidade de Saúde da Família Estrada da Cocisa – Rua Monte Claros, s/nº, Paripe (final de linha).

Unidade de Saúde da Família Fazenda Coutos – Rua Teodoro da Fonseca, s/nº, Fazenda Coutos I.

Unidade de Saúde da Família Fazenda Coutos II – Rua Cristóvão Barreto, Fazenda Coutos II.

Unidade de Saúde da Família Fazenda Coutos III – Rua Alto das Malvinas, s/nº, Fazenda Coutos III

Unidade de Saúde da Família Ilha Amarela – Rua Nova Esperança, Ilha Amarela.

Unidade de Saúde da Família Ilha de Maré – Rua das Caeria, nº 72, Praia Grande, Ilha de Maré.

Unidade de Saúde da Família São João do Cabrito – Rua dos Ferroviários, nº 122, São João do Cabrito (final de linha).

Unidade de Saúde da Família Nova Constituinte – Rua Direta da Constituinte, s/nº, Periperi.

Unidade de Saúde da Família Rio Sena – Rua do Lírio, 339, Rio Sena.

Unidade de Saúde da Família José de Baixo – Rua Voluntária da Pátria, 617, Lobato.

Unidade de Saúde da Família São Tomé de Paripe – Rua Santa Filomena, s/nº, São Tomé

Unidade de Saúde da Família Sérgio Arouca – Rua Carioca, s/nº - Paripe.

