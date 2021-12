Número de notificações diminui em Salvador

No ano passado, 24.629 condutores foram notificados pela Transalvador por conduzirem utilizando celular. Isso representa média de 67 casos por dia na capital.

Em comparação com 2013, houve redução de 2,7% - foram 25.319 registros. Entre janeiro e abril deste ano, em comparação com o mesmo período de 2014, a queda foi de 47%. O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, afirma que a redução se dá justamente pelo fato de a fiscalização do órgão estar mais ativa.

Um dado destacado por ele é o crescimento de 21,2% no número de notificações em 2013 comparado ao ano anterior - 20.880 casos -, ainda na antiga gestão.

"As pessoas perceberam que estão sendo fiscalizadas, por isso abaixam o celular quando veem um agente", diz, frisando que isso não significa que menos pessoas estão praticando a ação.

Muller diz que o uso do celular é um dos grandes responsáveis por acidentes. "O risco é grande, não apenas quando o condutor está falando, mas mandando e-mail e trocando mensagens", afirma, pontuando que a fiscalização segue ativa. Ele afirma ser a favor da aprovação do projeto de lei. "Grande parte dos valores das infrações deve ser revista".

