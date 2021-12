Número de multas na zona azul aumenta 858% em Salvador

O estudante Renan de Paula, 23, estacionou, no último mês, o veículo numa área de zona azul da Av. Estados Unidos, no Comércio. Ele não encontrou um guarda para comprar a cartela e foi a um banco resolver uma pendência.

Quando retornou, 40 minutos após, foi surpreendido por um agente da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), que notificava o veículo. "Tentei argumentar, dizer que não tinha guardador na hora, mas ele pediu para guardar o argumento para a defesa. Foi minha primeira multa", conta.

O problema enfrentado por Renan tem se tornado cada vez mais frequente. Dados da Transalvador revelam que, entre janeiro e agosto deste ano, 12.539 condutores foram notificados por irregularidades em áreas de zona azul. No mesmo período de 2013, 1.309 motoristas foram flagrados - aumento foi de 858%.

Essas notificações não são apenas para veículos que não exibem a cartela, mas também para aqueles que estão com o bilhete vencido - o carro está parado há três horas em zona azul de, no máximo duas horas, por exemplo. Esta infração é considerada leve, com multa de R$ 53,20.

O engenheiro Sérgio Lessa passou por situação parecida na Av. Tancredo Neves. "Parei o carro às 7h55 e, quando voltei, no horário do almoço, encontrei a notificação", relata.

O vendedor Toni Monteiro diz que áreas no Stiep são mais problemáticas. "Normalmente, pagamos o valor na volta, porque o agente não está quando chegamos", diz.

Fiscalização

O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, reconhece que há casos em que o guardador se ausenta da área de zona azul em alguns momentos. Segundo ele, a prefeitura estuda a modernização do sistema de vagas rotativas. "Em alguns municípios, isso já vem sendo feito de maneira automática, com celulares pré-pagos, sensores ou parquímetros. Estamos estudando as possibilidades", afirma o gestor.

Em São Paulo, por exemplo, a prefeitura anunciou, no início deste ano, que faria uma licitação para a aquisição de parquímetros - equipamentos que imprimem comprovantes na hora. A forma de pagamento pode ser via celular, dinheiro ou cartão.

Muller orienta que, caso chegue em uma área de zona azul e não encontre guardador, o condutor deve procurar um agente da Transalvador para denunciar o problema.

O presidente do Sindicato dos Guardadores (Sindguarda), Melquisedeque Souza, diz que a questão é "melindrosa. Há muitos casos em que o motorista vê que o guardador está atendendo outra pessoa, mas não espera", diz.

Segundo Souza, há pelo menos dois profissionais nas áreas de zona azul de Salvador. "Quando um sai, o outro dá cobertura. Uma área não fica sem guardador", rebate.

Um deles, que preferiu não se identificar, contou que já foi ameaçado: "Uma vez um advogado disse que pagaria na volta e não comprou a cartela. Foi multado e disse que iria me prender".

Um guardador ganha, em média, um salário mínimo (R$ 724) por mês. "Ficamos o dia inteiro tomando sol, somos ameaçados e xingados. Só estou aqui porque não encontro nada melhor", disse.

