Número de mortes por afogamento este ano já é igual ao total em 2016

O número de mortes por afogamento nos cinco primeiros meses deste ano já se equipara ao total em 2016. De janeiro até terça-feira, 30, três pessoas morreram afogadas na capital baiana. É o mesmo quantitativo de 2016, quando houve, também, cerca de 1.300 casos de pré-afogamento.

Os dados são da Salvamar, instância municipal responsável pelo trecho entre o Jardim de Alah e Ipitanga. Este ano, 663 ocorrências de pré-afogamento foram registradas.

No caso do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros (Gmar), foram contabilizadas 418 ocorrências em 2016, com um óbito, e, até abril deste ano, 137, com duas mortes. Somente no último final de semana, quatro casos chamaram a atenção.

Nesta terça, o Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros (Gmar), responsável pelo trecho que vai da Pituba a Paripe, fez buscas para encontrar um jovem que sumiu na última sexta-feira na Barra. Ele e outro rapaz entraram no mar para pegar uma bola. O corpo de um deles foi encontrado no domingo.

Segurança

No caso dos jovens da Barra, segundo o subcomandante do Gmar, o major Rogério Cerqueira, eles entraram no mar à noite, o que não é recomendado por não oferecer visibilidade e não haver guarda-vida atuando.

"É preciso fazer o banho próximo do guarda-vida. Ele poderá fazer o socorro e tem que ser rápido porque quanto mais água aspirar, maior será o dano", disse o major. Cerqueira explicou que as condições climáticas interferem. "Quando há tempestades em alto-mar, há ondulações que refletem na costa".

O comando do 2º Distrito Naval da Marinha havia divulgado alerta para o último final de semana, informando que a previsão era de mar grosso, com ondas de até 3,5 metros, além de ressaca, com ondas de até 2,5 metros.

As correntes de retorno, quando o fluxo de água que vem para costa retorna para o alto-mar, são perigosas. Elas mudam o relevo e podem criar buracos e valas na areia ou próximo às rochas.

A orientação é não fazer o salvamento, jogar um objeto flutuante e chamar o órgão de socorro ou o guarda-vidas. "A pessoa que tenta pode se afogar. É preciso perguntar ao guarda-vida o melhor local para banho", disse o coordenador do Salvamar, João Luís de Moraes.

