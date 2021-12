Número de homicídios cai 14% de janeiro a maio em Salvador

Dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) indicam que entre janeiro e maio houve em Salvador uma redução de 14% no número de homicídios dolosos (quando há a intenção de matar) em relação ao mesmo período do ano passado. O mesmo levantamento da SSP mostra que a redução do índice de assassinatos na região metropolitana da capital este ano é ainda maior, de 26,3%, também em comparação com os cinco primeiros meses de 2012.

Entre 1º de janeiro e 31 de maio, a SSP registrou 649 homicídios dolosos em Salvador (foram 755 casos no mesmo período de 2012). Na região metropolitana, o número de ocorrências caiu de 411 para 303. Apesar do decréscimo geral, cinco das 16 Áreas Integradas de Segurança Pública (Aisps) de Salvador apresentaram aumento nos índices.

Entre elas, está a AISP do Nordeste de Amaralina, que, mesmo contando com três Bases Comunitárias de Segurança, teve o número de crimes elevado de 10 para 16, a maior alta entre todas as Aisps, inclusive as da região metropolitana.



Investigações - Diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), a delegada Iracema Silva de Jesus disse que cada delegacia dos municípios da Região Metropolitana de Salvador conta com policiais voltados à investigação exclusiva de homicídios.

"Com o grupo Guardiões da Vida, temos identificado os pontos específicos de maior incidência criminal e desenvolvido ações nesses locais. Temos grupos nas delegacias que se deslocam imediatamente após a comunicação do crime. E também priorizamos a investigação das tentativas de homicídio, diminuindo a sensação de impunidade", relatou.

