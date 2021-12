Número de divórcios diminuiu e de uniões aumentou em 2012

Após a mudança na legislação, em 2010, que facilitou o processo e aumentou a quantidade de registro de divórcios, dados de 2012 revelam tendência de queda ou estabilidade. Por outro lado, cresceu o número de casamentos, com destaque para a união entre divorciados e solteiros.

Segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano passado, 341.600 divórcios foram concedidos em 1ª instância ou por escritura no País. O número representa redução de 1,7% com relação a 2011, com 347.583. Entre 2010 e 2011 - início de vigência da lei - o crescimento foi de 45,3%.

A Bahia segue o mesmo ritmo com o registro de 19.083 casos, em 2011, e 18.177, em 2012, uma diminuição de 4,7%. Ao contrário do crescimento em 5.767 a mais entre 2010 e 2011, que representou um aumento de 30,2%.

Uma maior quantidade de casos nos dois primeiros anos de vigência da nova lei é justificada pela alteração na Constituição Federal que suspendeu o prazo para se divorciar, eliminando a etapa prévia da separação.

Já a atual redução, pode ser interpretada por duas vertentes. "Os números podem representar o início de um processo de queda das dissoluções matrimoniais ou a configuração de uma estabilidade. Mas só com o passar do tempo uma das tendências pode ser confirmada", explicou o supervisor de disseminação de informações do IBGE, Joilson Rodrigues.

Na contramão - embora em crescimento também reduzido -, o número de casamentos aumentou. No País, entre 2010 e 2012, a quantidade passou de 977.620 para 1.041.440. Na Bahia, os registros foram de 56.030 (2010) para 56.169 (2012), equivalente a um crescimento de 0,24%.

Com 12 anos de experiência, a cerimonialista Rosinha Vitória, da Angelical, realizou 20 casamentos a mais que no ano passado. "Em 2012, eu fiz 78 e neste ano, já são 98. As pessoas ainda acreditam no casamento e fazem questão de comemorar", contou.

União com divorciados

O destaque vai para as uniões entre divorciados e solteiros. O maior índice é da união de divorciados e solteiras, com 95.159, em 2012, contra os 56.135 entre divorciadas e solteiros no Brasil. Na Bahia, solteiras e divorciados são responsáveis por 4.183, enquanto divorciadas e solteiros chegaram a 2.010 casamentos.

"Temos casos em de clientes que casaram com a gente, se divorciaram e nos procuraram para fazer outra festa de casamento", disse Carlos Cerqueira, que atua há 8 anos na assessoria Doce Amigas.

Foi o caso da economista Lígia Santos, 50 anos, que foi casada por 27 anos e começou a construir uma nova família há três anos. "O importante é ter disposição de tentar. Não é fácil, ainda mais hoje que é muito fácil casar e separar, mas compensa insistir em ser feliz", disse.

O número de casamentos entre solteiros continua sendo maior, com 814.515 no País e 47.519 na Bahia, seguido do registro entre divorciados, que ocupa a terceira posição", afirma Joilson Rodrigues.

adblock ativo