Número de acidentes com ciclistas cresce 35% em Salvador

O número de acidentes envolvendo ciclistas aumentou 39,5% no trânsito na capital baiana, segundo dados da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). No ano passado, foram registradas 172 ocorrências, contra 104 em 2013. No mesmo período, a quantidade de mortes cresceu 150%, saltando de dois para cinco óbitos.

Segundo estimativas da Associação dos Bicicleteiros do Estado da Bahia (Asbeb), pelo menos 20 mil pessoas utilizam bicicleta diariamente em Salvador, número que tende a aumentar.

Por outro lado, no Dia Nacional do Ciclista, celebrado nesta quarta, 19, o número de acidentes evidencia que, apesar dos avanços, o convívio entre condutores e usuários de bike está longe do ideal.

Por conta disso, diversos grupos realizaram, na noite desta terça-feira, 18, uma manifestação pedindo mais segurança no trânsito. Em 2015, foram registrados quatro óbitos.

Salvador tem pouco mais de 100 km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. São 19 ciclofaixas e 19 ciclorrotas, além de 17 ciclovias em canteiros centrais, parques, praças, e outras três ciclofaixas temporárias que funcionam nos finais de semana e feriados. A meta da prefeitura é estabelecer 350 km destes espaços até o final de 2016.

O autônomo Jorge Guerreiro, 49, utiliza, desde 1992, a bicicleta como meio de transporte diariamente e sente na pele os problemas de compartilhar as vias com veículos. "Ainda há muita imprudência de motoristas. É preciso ter cuidado".

Ele defende a criação de mais ciclofaixas. "De bicicleta, você não se estressa com engarrafamento, além de ser melhor para a saúde".

O presidente da Saltur e coordenador do Movimento Salvador Vai de Bike, Isaac Edington, afirma que a prefeitura tem desenvolvido um conjunto de ações para incentivar o uso da bicicleta nas atividades cotidianas.

Entre elas estão a implantação de 40 estações públicas, em parceria com um banco, a capacitação de motoristas de ônibus para lidarem com ciclistas no trânsito, além de campanhas permanentes de educação e conscientização de uso compartilhado das vias. Mil motoristas já passaram pelo treinamento.

"Tem dado resultados concretos. Temos procurado não criar polarização entre ciclistas e condutores", frisa. Para alcançar a meta dos 350 km, ele ressalta, o sistema cicloviário está sendo incluído nos projetos de infraestrutura realizados pela prefeitura, como o de requalificação da orla.

Acidentes

Para o coordenador da Asbeb, Maurício Cruz, e o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, o aumento nos acidentes está relacionado ao crescimento do número de pessoas que utilizam a bicicleta.

"Não é um número alarmante, mas todo acidente é preocupante. Também temos que tomar precauções, usar equipamentos como capacete e luvas", frisa Cruz. Em relação ao comportamento dos condutores, ambos concordam que há avanços, ainda que pequenos.

Cruz considera fundamental a expansão de espaços para ciclistas para melhorar a segurança, além de ações de educação. Muller contou que, na próxima semana, diversas ruas na Pituba e Loteamento Aquarius vão ganhar ciclorrotas. Áreas em Itapuã e na península itapagipana estão sendo planejadas.

