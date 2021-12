Número 2 do tráfico na Engomadeira é morto em confronto com a polícia

Um homem apontado com um dos principais distribuidores de drogas de Salvador morreu durante um confronto com a polícia na noite desta segunda-feira, 22, na Engomadeira. Maurício Santos Cavalcanti, conhecido como "Gordo" ou "Rabicó", era o Dez de Copas do Baralho do Crime produzido pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Conforme a polícia, ele era o segundo no comando do grupo que atuava no tráfico de drogas na Engomadeira.

Ele e outros seis suspeitos vendiam drogas, na rua Santo Agostinho, quando foram surpreendidos por viaturas da Rondesp Central, que participavam da Operação Visão Noturna. Segundo a SSP, o grupo teria atirado em direção aos policiais, mas Rabicó e um comparsa, ainda não identificado, foram baleados.

Os dois foram levados para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, mas não resistiram. Os policiais apreenderam três cadernos com a dupla. O material era usado como livros-caixa do tráfico e tinha nomes, quantias e valores movimentados pelo bando.

Também foram apreendidos 23 cubos de pasta base para cocaína, cinco tabletes de maconha, uma pistola calibre 45 e uma 9 milímetros, munições para pistola calibre 40, uma balança e sete celulares, além de cerca de R$ 2,8 mil.

O chefe da facção identificado como "Márcio Barraco" e os outros membros da organização criminosa ainda são procurados. Qualquer informação pode ser encaminhada pelo 190 ou Disque Denúncia (71) 3235-0000.

adblock ativo