Núcleo para população em situação de rua é inaugurado no Comércio

O Núcleo de Ações Articuladas para População em Situação de Rua (Nuar) foi inaugurado nesta quarta-feira, 25, no Comércio, em Salvador. A solenidade de entrega do espaço foi feita pelo prefeito ACM Neto, ao lado do vice-prefeito Bruno Reis, da titular da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Ana Paula Matos, e do secretário municipal da Saúde, Leo Prates.

O local será uma central de serviços onde pessoas em situação de rua poderão ter acesso a atendimentos psicossociais, se inscrever em programas como o Minha Casa, Minha Vida, além de receber qualificação profissional para ser encaminhado para o mercado de trabalho. O Nuar ainda conta com uma equipe especializada formada por psicólogos, assistentes sociais, técnicos e advogados.

De acordo com o prefeito, a ideia é que Nuar seja também um local de estímulo para que o morador de rua possa mudar a própria condição e se reinserir por completo na comunidade. Além disso, ele também afirmou que a prefeitura reserva um número de vagas de emprego dentro da própria administração e por meio dos prestadores de serviços.

Com capacidade para atender 250 pessoas por dia, o Nuar funcionará de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. O núcleo ainda abrigará o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, onde usuários e técnicos poderão discutir ações para o atendimento às pessoas sem lar e em condição de total vulnerabilidade.

