Núcleo oferece apoio psicológico, social e jurídico a PMs

Há 14 anos, o hoje major da Polícia Militar (PM) Antonio Basílio Honorato Barbosa assumiu o desafio de implantar um serviço de atendimento psicológico na instituição. Além de inaugurar uma abordagem nova, o objetivo era sensibilizar um área profissional que tem como um de seus símbolos a força e predominância de homens.

"De um modo geral a população masculina acha que não precisa de cuidados nem com o seu corpo e nem com a cabeça", diz o major que, além de psicólogo, é mestre em Ciências Sociais pela Ufba.

Após a implantação do serviço e coordenação dos seus primeiros passos, Honorato assumiu funções em outras unidades da PM. Agora voltou ao núcleo de assistência com uma missão mais ampliar: chefiar o Serviço de Valorização Profissional da corporação (Sevap).

A unidade possui, além do serviço de psicologia, as seções de assistência social e jurídica. No Sevap tem ainda hotel de acolhimento, seção de artes, núcleo de interatividade com os veteranos e o Centro Maria Felipa, que é voltado para ações na área de gênero com ênfase na valorização das mulheres.

O setor de assistência psicológica que começou apenas com o major hoje tem 15 psicólogos em Salvador. Desses, 14 são militares e uma é civil, mas funcionária da administração da PM.

Além do núcleo em Salvador, unidades da PM em Feira de Santana, Juazeiro, Alagoinhas, Jequié, dentre outras cidades contam com o serviço de assistência psicológica.

Ao constatar o avanço feito em 14 anos, o major abre um largo sorriso, pois segundo ele, o apoio psicológico é essencial para a saúde dos policiais militares.

"A natureza da própria atividade coloca o policial em um estado de tensão permanente. Isso é uma fonte constante de estresse com consequências que nem sempre são percebidas facilmente", aponta.

Problemas

Segundo o major, dentre os problemas mais comuns apresentados pelos policiais que são atendidos pelo núcleo, estão o abuso de álcool e depressão.

No início da história do núcleo o diagnóstico para a ajuda acontecia em meio a crises ou se um comandante percebia algum tipo de alteração de comportamento, o que indicava que os problemas já estavam na fase crônica.

Com o tempo, os serviços foram sendo aprimorados. Hoje, existe o trabalho de prevenção por meio de palestras nas companhias e nos eventos da PM, distribuição de material informativo sobre as atividades no núcleo e as ações que Honorato qualifica de pró-ativas.

Dentre os serviços considerados pró-ativos estão as visitas a policias internados em hospitais. O núcleo também presta assistência aos familiares dos policiais.

adblock ativo