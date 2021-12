Núcleo financeiro do tráfico é desmontado em Brotas

Um ponto para arrecadação de dinheiro de traficantes foi desarticulado na tarde desta quarta-feira, 17, na localidade da Polêmica, no bairro de Brotas, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), agentes das Rondas Especiais (Rondesp) realizavam patrulhamento na região, quanto notaram uma aglomeração. Ao suspeitar de ilegalidade, os agentes aproximaram. O grupo reagiu contra os policiais e após o confronto, Alisson dos Santos Barros, 25 anos, ficou ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Segundo informações do órgão, o suspeito possuía passagens por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Os outros suspeitos conseguiram fugir.

No local foram apreendidos R$ 2,6 mil em espécie, um revólver calibre 38, munições, dois tabletes de maconha, 86 trouxas com a mesma erva, 79 pedras de crack, 71 pinos com cocaína, balança e um caderno com anotações das vendas de entorpecentes.

adblock ativo