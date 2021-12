Núcleo de Prisão em Flagrante é inaugurado em Salvador

Foi inaugurado nesta segunda-feira, 9, na Cadeia Pública de Salvador, no bairro da Mata Escura, o Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), que reúne em um único local juízes, promotores, defensores públicos e funcionários do Tribunal de Justiça da Bahia e do Governo do Estado. Conforme informou a Secretaria de Comunicação Social do Governo, o núcleo, o primeiro do País, tem o objetivo de garantir agilidade no julgamento dos presos em flagrante.

Com a nova unidade, o preso com auto de prisão em flagrante lavrado nas delegacias de Salvador seguirá para o NPF, onde um juiz de plantão analisará o caso antes de proferir a decisão judicial no prazo máximo de 48 horas. Atualmente, os presos aguardam a decisão, custodiados, nas carceragens de delegacias.

A unidade possui uma sala de triagem com 18 celas individuais, para que o preso aguarde a decisão judicial no prazo. Após 48 horas, liberado ou não, o preso terá o processo encaminhado para uma das 17 varas criminais de Salvador.

O Núcleo de Prisão em Flagrante foi criado por meio de um termo de compromisso mútuo entre o Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados da Bahia (OAB-Bahia).

Conforme a Secretaria de Comunicação, o NPF funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ininterruptamente. Entre os benefícios gerados, estão a redução da superpopulação carcerária e a redução de carceragem de presos em delegacias, pois serão custodiados no sistema prisional.

Segundo o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Mário Alberto Hirs, o projeto que prevê o fim da carceragem em delegacias funciona integrado ao Sistema de Automação da Justiça (SAJ) e deve ser ampliado para todo o estado.

Conforme o Governo, aproximadamente 850 presos estão em delegacias de Salvador e região metropolitana. "Temos um excedente de 50% dos presos em nossas unidades e a intenção é que haja o esvaziamento das delegacias, para deixar a Polícia Civil fora da custódia de presos no estado", disse, em nota, o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa.

Sistema prisional

De acordo com dados do Governo do estado, de 2007 até agora, o sistema prisional baiano passou de seis mil para 9.500 vagas. Mais sete mil estão previstas por meio de obras de ampliação e construção de novas unidades.

De acordo com o secretário da Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte, as obras de ampliação planejadas dobrarão a capacidade, tendo vagas suficientes para os atuais 16 mil presos.

Entre as obras planejadas, estão os novos presídios de jovens e adultos e o feminino, no complexo da Mata Escura, Barreiras, Vitória da Conquista, Brumado e Irecê, além da unidade de Teodoro Sampaio, por meio de uma parceria público-privada (PPP). Também estão previstas ampliações na Cadeia Publica de Salvador e de Feira de Santana e Itabuna.

