Núcleo da Uneb inscreve para curso de inglês e francês

O Núcleo de Estudos Canadenses (NEC) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) inscreve entre os dias 6 e 10 de janeiro, para novas turmas dos cursos de inglês e francês. Os interessados podem efetuar as matriculas no Campus I da Uneb, em Salvador, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

De acordo com a Instituição, estão sendo disponibilizadas 250 vagas (200 para inglês e 50 para francês) para os níveis básicos, intermediários e inglês instrumental. O investimento é de R$ 280 por semestre.

Ainda segundo a Uneb, em virtude dos jogos da Copa do Mundo em junho, as aulas do curso de inglês e francês terão inicio em fevereiro e serão ministradas no Campus I da Uneb, no Cabula.

