Núcleo da juventude negra inscreve em cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para cursos de produção cultural e de vídeo, finalização de vídeo, assistente de produção visual gráfica e webdesign, oferecidos pelo Núcleo de Formação de Agentes de Cultura da Juventude Negra (Nufac).

Ao todo, são 120 vagas gratuitas, destinadas a jovens negros, com idades entre 15 e 29 anos, ensino médio completo e que sejam moradores de bairros populares de Salvador.

As inscrições devem ser realizadas até sexta-feira, 4, das 9h às 12h e das 14h às 18h, no Centro Cultural Plataforma ou na Agência de Comunicação do Subúrbio. Os interessados devem apresentar as cópias do RG e CPF e os comprovantes de escolaridade e residência.

As aulas serão ministradas pelo ONG Cipó Comunicação Interativa e devem começar no mês de maio. O curso tem oito meses de duração e os alunos receberão uma bolsa de R$ 120, além do auxílio transporte. Mais informações pelo telefone 71 3503-4477.

