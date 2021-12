Núcleo ampliará a fiscalização do trânsito

Em até um mês, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai poder multar condutores infratores por meio de câmaras de videomonitoramento. Segundo o superintendente do órgão, Fabrizzio Muller, este processo será iniciado quando as vias receberem sinalização informando sobre o videomonitoramento, o que deve ocorrer nos próximos 30 dias.

Ele disse que inicialmente serão fiscalizadas cinco ou seis vias, que ainda não foram escolhidas. Entre as mais prováveis estão a avenida Sete de Setembro, ruas do Comércio e do Itaigara. Desta forma, o veículo flagrado por câmera poderá ser notificado, independentemente da presença de um agente no local.

No entanto, não serão fiscalizadas infrações relacionadas a velocidade ou que exijam medições, como a distância de estacionamento entre o carro e o passeio. Esta forma de autuação de motoristas que não cumprem a legislação, por meio de câmeras, foi autorizada pela Resolução 471 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em junho.

Em Salvador, a nova forma de fiscalização será viabilizada pelo Núcleo de Operações Assistidas (NOA) da Transalvador, inaugurado nesta quinta-feira, 1º, pelo prefeito ACM Neto e que vai monitorar o trânsito em tempo real.

O núcleo, já em operação, funciona na sede da Transalvador, nos Barris, e conta com cerca de 50 funcionários. Todos os 540 agentes do órgão estão em contato com o centro, a partir do talonário eletrônico implantado ano passado. São 400 agentes com equipamentos. Os demais interagem com o NOA por sistema de rádio.

Agilidade

O investimento anual da prefeitura é de cerca de R$ 8 milhões, incluindo o núcleo e o talonário eletrônico. Por meio do NOA, a Transalvador vai monitorar as ocorrências visando agilizar ações necessárias ao restabelecimento da fluidez do trânsito em casos, por exemplo, de acidentes ou alagamentos de vias.

Imagens de 156 câmeras da Secretaria da Segurança Pública (SSP) devem ser compartilhadas com o NOA. Segundo Fabrizzio Muller, 150 novas câmeras serão instaladas pela prefeitura em 2016 a partir da implantação do Centro Operacional Integrado (COI), que terá investimentos dos shoppings de Salvador, como contrapartida à autorização de cobrança por vagas em estacionamentos.

Segundo o prefeito ACM Neto, as imagens destes equipamentos também serão disponibilizadas à SSP. Sobre o COI, diz Muller: "É uma central que vai integrar não só o monitoramento de transporte e trânsito, mas também do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Guarda Municipal, Defesa Civil, entre outras áreas".

Crítica

A decisão do Contran, de permitir fiscalização com câmeras de monitoramento, é criticada por especialistas. O advogado Marcelo Araújo, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Paraná, acredita que a medida não traz benefícios. Para ele, representa apenas "uma preocupação volumétrica do número de autuações".

"A Resolução 471 não estabelece critérios mínimos de qualidade e definição da imagem. Ou seja, pode ser o que for, do jeito que for, que está valendo, sequer é exigida eventual homologação do dispositivo para tal finalidade", critica Araújo.

Ele questiona também a garantia de que a imagem que gerou a notificação será no horário real ou gravada. Ou ainda se não é de um celular, por exemplo. "Qual a garantia do cidadão de que o agente de fato estava no centro de controle? Que foi um agente que flagrou e não outra pessoa que repassou a informação?".

De acordo com Muller, o NOA proporcionará à Transalvador coletar dados importantes para planejar medidas como a redução de velocidade nas vias. "Temos uma poderosa ferramenta de coleta de dados. Vamos juntar todos estes dados, com informações de acidentes, velocidades médias, e vamos conseguir fazer esse tipo de planejamento, de fiscalização", disse.

