Novos viaduto e passarela integram obras do metrô

Depois de entregar dois equipamentos de mobilidade atrelados às intervenções do metrô, nesta segunda-feira, 5, o governador Rui Costa informou que o terminal de ônibus que fará a integração com a estação de Pituaçu deve ser concluído no próximo mês.

Primeiro, o chefe do Executivo estadual inaugurou a passarela de acesso à estação do metrô do bairro de Pernambués. Depois, seguiu para Lauro de Freitas (Grande Salvador), onde entregou o viaduto da avenida 2 de Julho, que liga a Estrada do Coco ao centro do município.

Com investimento de cerca de R$ 9,7 milhões, a passarela tem 400 metros de extensão, 16 câmeras ligadas ao Centro de Controle Operacional, duas escadas rolantes, duas rampas, piso tátil e sinalização em braile nos corrimãos.

Já o viaduto, projetado para facilitar a expansão da Linha 2 do metrô até Lauro de Freitas, possui 400 metros de extensão, duas faixas, largura de 13,16 metros, ciclovia com 2,70 metros, passeio para pedestres com um metro de largura, sinalização e iluminação em LED.

Cronograma

De acordo com o mandatário, as entregas fazem parte do pacote de inaugurações previstas para ocorrerem “nos próximos dias”.

As intervenções devem facilitar o acesso da população às estações de metrô já em funcionamento. “São várias entregas ao longo dos próximos dias. A passarela é uma obra complementar, que, com certeza, vai facilitar que a população tenha acesso à estação do metrô”, disse. “O equipamento tem escada rolante para garantir completa acessibilidade”, completou.

A intenção é conectar a estrutura à passarela que dá acesso ao Salvador Shopping. “Estamos conversando para fazer uma parceria e, com isso, facilitar que o público do estabelecimento tenha acesso ao metrô”, informou o governador.

O viaduto é a última a estrutura elevada que faz parte das obras do metrô. “Que vai abrir espaço para as últimas obras complementares, como o terminal de passageiros de Lauro de Freitas e a estação do metrô até março”, finalizou.

Facilidade

De passagem a caminho do trabalho, a contadora Maria Eduarda, 47 anos, avalia que a conclusão da obra da passarela encurtará a distância até o serviço para ela, que utiliza o metrô todos os dias da semana para se deslocar pela cidade.

“A passarela em si já estava pronta há algum, mas, agora, a diferença é que os passageiros passaram contar com uma escada rolante, o que vai facilitar muito o acesso de pessoas mais velhas ou com algum tipo de deficiência”, sintetizou.

