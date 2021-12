Novos valores para travessia no ferry entram em vigor a partir deste sábado

A nova tarifa para a travessia Salvador/Itaparica pelo sistema ferryboat será aplicada a partir deste sábado, 14. O reajuste foi autorizada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), e o percentual médio do reajuste, para o usuário, foi de 1,7%.

Em alguns casos não houve alteração dos valores praticados, como pedestres e carros nos finais de semana e moto em dias úteis. Assim, a travessia de passageiro passa a R$ 5,10 em dias úteis, sem mudança nos valores dos finais de semana, permanecendo a tarifa atual de R$ 6,70 para esses dias. Já para usuários em veículo (carro pequeno), de segunda a sexta-feira, o preço passa a ser R$ 45,70; e nos finais de semana e feriados, vai a R$ 64,70.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, que administra o transporte, os valores da passagem estavam há dois anos e meio sem reajuste, desde 2017. A tabela com todos os novos valores, em todas as categorias, está disponível no site da empresa.

adblock ativo