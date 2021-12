Novos trens começam a ser entregues

Três dos 34 novos trens das linhas 1 e 2 chegaram este mês e passam por testes antes de entrar em operação. As demais 31 composições devem chegar até dezembro do próximo ano. Hoje, seis trens operam o sistema. Todas composições contam com quatro vagões, cada.

As novidades dos novos trens são passagem livre entre os carros, sem portas divisórias, para melhor distribuição dos usuários, além de 22 câmeras de monitoramento e sistema de transmissão de voz e dados, que serão interligados ao Centro de Controle Operacional (CCO).

Os trens trazem as cores da Bahia e dos dois principais times do estado (Bahia e Vitória). Com a operação plena das linhas, a estimativa é que o metrô transporte 500 mil pessoas/dia.

Segundo José Grecco, gestor de implantação de sistemas de material rodante da CCR, serão 84 dias de testes antes de os trens entrarem em operação: "São testes parado, em movimento, com e sem carga e devem durar até março". Segundo ele, as cinco primeiras novas composições devem entrar em operação em abril.

Outras novidades são 32 monitores informativos e publicitários, 32 dispositivos de emergência e 202 assentos anatômicos revestidos em tecido, mais confortáveis. Cerca de 10% desses assentos são preferenciais, para pessoas com deficiência, idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo e obesos.

Com ar-condicionado e design moderno, os trens possuem 85 metros de comprimento e capacidade de transportar até mil passageiros de uma só vez, com conforto e segurança.

